تلاوة خاشعة لشاب عبر قناة الناس.. والشيخ أحمد تميم المراغي يعلق (فيديو)

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة لشاب يدعى «محمد» من الجيزة، لآيات من سورة «الانشقاق»، خلال مداخلة على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، اليوم الأربعاء.

تعليق الشيخ المراغي

وأشاد الشيخ أحمد تميم المراغي ببرنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للشاب، قائلا: «أفضل ما تعلمناه في قراءة محمد أن المد العرض السكون كان متساوياً، والآيات وضبط الأحكام بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا أهل القرآن».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.