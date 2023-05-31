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أستاذ فقه يحذر عبر قناة الناس: الجدل والخصام ينقصان من أجر الحج (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الحرم المكي

الحرم المكي

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا ينبغي عند الذهاب لأداء فريضة الحج أن يُحدث الفرد جدالا أو مناوشات أو خصاما مع المحيطين به، وكأنه يذهب لنزهة أو فسحة.

تغيير منهج الحياة

وأضاف «تمام»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الحج رحلة تعودنا وتدربنا على تغيير منهج الحياة، فكل شخص له منهج حياة معين، وتأتي رحلة الحج تغير كل هذه الأمور.

وأكد أن الحج هو رحلة تغيير منهج حياة، وليس رحلة للترفيه أو التنزه أو التصوير وعمل «سيشن» أمام الكعبة والقبر النبوي، كل هذه الأمور تنقص من أجر الحج من استحضار القلب.

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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