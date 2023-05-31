أستاذ فقه عبر قناة الناس: الحج أعظم رحلة على مر التاريخ وله فضل عظيم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحج من أهم أركان الدين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

الحج من أعظم فرائض الدين

وأضاف «تمام»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أن الحج من أعظم فرائض الدين لأنه رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكرنا بالرحلة لدار الآخرة، لأن الإنسان في الحج يترك كل شيء وأهله وأولاده وماله حتى يخلع ملابسه ويرتدي ملابس مخصصة، ويتجه لله سبحانه وتعالى قاصدا وجه الله عز وجل.

ولفت إلى أن الحج مهم وأعظم رحلة على مر التاريخ وله ثواب وأفضال عظيمة للغاية لا يعلمها إلا الله، والحج المبرور من أهم الأعمال التي يمكن للإنسان أن يتقرب بها لله سبحانه وتعالى.

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.