انطلاق القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن انطلاق فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر، بمشاركة 2097 طالب وطالبة على مستوى المديرية.

فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهه الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، في إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وإنجاح المشروع القومي حياة كريمة، الذي تسعى فيه المؤسسة إلى إطلاق مبادرة؛ لدعم أبنائنا طلاب الثانوية العامة تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب.

تحقيق التنمية المستدامة

وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذه المبادرة الكريمة جاءت في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها التعليم الجيد، لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الطالب وولي الأمر.

محاضرتين يوميا

وأضاف «حسن»، أن القوافل جرى تنفيذها تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية، حيث تم توفير الأماكن والقاعات المناسبة لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، التي تتم على محاضرتين يومياً لمدة 4 ساعات لكل محاضرة، على مدار 10 أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

تحقيق أقصى استفادة ممكنة

وأضاف وكيل الوزارة، إننا نناشد جميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنياً التفوق والنجاح لجميع أبنائنا في هذا الماراثون الطويل.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمنسقي حياة كريمة بالغربية، ولمدير عام الشؤون التنفيذية، ولجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي على الجهد المبذور في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب.