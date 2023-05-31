إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

أصيب 11 شخصاً اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطي شمال بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، والدكتور كرم سعد مدير مستشفى الواسطى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: سيد صلاح عبود، 27 سنة، مصاباً بكسر بالضلوع، ومصاب مجهول الاسم والهوية، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بفروة الرأس 20 سم، ورمضان فتحي رمضان 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب عبدالعظيم 43 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعصام حسن فتحي، 33 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صابر فرج 30 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات بالعمود الفقري.

كما أصيب في الحادث: محمد أحمد فتحي، 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، ومحمود رمضان معوض 24 سنة، مصاباً بكدمات وجروح بالعمود الفقري، و أحمد نظيم محمد 43 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأشرف عبدالنبي رمضان 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات بالجانب الأيمن، وعصام سيد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.