«فريدة» الأولى على الشهادة الإعدادية بدمياط: «نفسي أطلع مهندسة ديكور»

عبرت الطالبة فريدة علاء صابر عبد الرحيم، ابنة قرية الحوراني بمركز فارسكور بدمياط الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط عن سعادتها بالمركز الأول على المحافظة موضحة أنها ترغب فى استكمال دراستها فى الثانوية العامة وحلمها أن تكون «مهندسة ديكور» كما أنها تهدى نجاحها لوالدتها لأنها شريكة فيه.

« لم أكن متوقعة أن أطلع الأولى على المحافظة»، كلمات بدأت بها الطالبة الأولى على الشهادة الإعدادية بدمياط حديثها لـ«الوطن» حيث استقبلت فريدة وأسرتها خبر نجاحها فرحة كبيرة وقالت: «نسيت كل التعب والمجهود طوال العام» ووالدتي شريكة نجاحي.

وتابعت: «خالتي جابت ليا النتيجة من المحافظة وقالت إن أنا الأولى بمجموع 279 واتأكدت من الموقع.

دائمة التفوق

وقالت والدة الطالبة فريدة لـ«الوطن»، إنها كانت تذاكر ساعات طويلة وبجد أولا بأولا حتى فى شهر رمضان والعيد لم تحتفل بهما، بل تواظب الاستمرار في المذاكرة، مضيفة أنها رغم سفرها مع والدها لمدة سنتين خارج البلاد وكانت الدراسة هناك مختلفة «أون لاين» بدون حضور وعندما عادت إلى مصر كانت فريدة تحضر من أول العام باستمرار داخل المدرسة وكنت تنظم وقتها من أجل التفوق.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 75%، إذ تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي 31788 طالب وطالبة، حيث حضر 30970 طالب، نجح منهم 23310 طالب بمعدلات نجاح بلغت 75 %.