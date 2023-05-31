أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط.. 12 طالبا وطالبة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وحصلوا جميعًا على مجموع 279 درجة، وجرى ترتيبهم بالسن طبقًا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011، بإشراف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإيهاب عيسى المالكي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط، بالترتيب، وفقًا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وعددهم 11 طالبة، وطالب واحد فقط، وجمعيهم حصلوا على مجموع درجات متساوي وهو 279 درجة، كالآتي:

فريدة علاء صابر عبد الرحيم، مدرسة الحوراني إدارة فارسكور.

هالة هاني المتولي صابر، مدرسة جمعة غرب إدارة كفر البطيخ.

سماء محمد أبو الرحال، مدرسة السيدة عائشة إدارة دمياط الجديدة.

آية الحميل الشربيني، مدرسة كفر تقي الإعدادية المشتركة إدارة الزرقا.

ريتاج أحمد محمد ورد، مدرسة جنة الأطفال إدارة دمياط.

جومانة علي المحلاوي، مدرسة أمين غالي إدارة الروضة.

روفات لطفي الغيطاني، مدرسة كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب.

تقى جهاد القاضي، مدرسة الحوراني الإعدادية المشتركة إدارة فارسكور.

نيرة إكرامي شطا، مدرسة كفر تقي الإعدادية المشتركة إدارة الزرقا.

مريم السعيد العواد، مدرسة کفر سليمان البحري إدارة كفر سعد.

محمد هاني شرابي، مدرسة دمياط الإعدادية بنين إدارة دمياط.

لینا محمد مبروك، مدرسة الزرقا إعدادية بنات إدارة الزرقا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

واعتمدت محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة معدلات نجاح بلغت 75%، أما القسم المهني الذي تقدم للامتحانات له 328 طالبًا بلغت نسبة النجاح به 80.6%، ونسبة نجاح المكفوفين 95%، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، الحصول على النتيجة بعد اعتمادها من قبل المحافظة من هنـــــا، أو من خلال الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط عبر «فيسبوك».