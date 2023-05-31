القبض على أطراف مشاجرة البساتين.. «ضربوا طفل بالنار بسبب كاوتش»

شهد شارع الجزائر التابع لدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، مشاجرة أسفرت عن إصابة طفل صغير بطلق ناري أسفل البطن، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي المشاجرة.

مشاجرة بسبب ركنة سيارة

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقي المقدم أحمد طارق رئيس مباحث البساتين، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية وسقوط مصاب بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين مالك عقار وجيرانه بسبب ركن كاوتش سيارة أمام محل بالعقار، وقام كلا منهم بالاستعانة بأنصاره؛ فقام الطرف الأول بإخراج طبنجة وأطلق النار، ما تسبب في إصابة طفل بطلق ناري أسفل البطن، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

العقوبة القانونية

وقال المحامي أحمد سمير الأنصاري الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن الواقعة من المتوقع أن تقيد باستعراض القوة وسيتم معاقبة المتهمين وفقًا لما ورد بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».