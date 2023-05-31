القاهرة الإخبارية: مايك بنس سيعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق ترشحه للانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل، بحسب قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل نقلا عن رويترز.

التخطيط لخوض الانتخابات

وأفادت شبكة NBC الأمريكية، مساء الأربعاء، بأن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، يخطط للإعلان في غضون أسبوع عن خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في عام 2024.

وذكرت الشبكة الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن بنس سيواجه من ضمن أمور أخرى، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خدم في عهده، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي أعلن ترشحه مؤخرًا.