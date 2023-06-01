ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟.. «الإفتاء» توضح 

أكد النبي الكريم أن عمل المتوفي، لا ينقطع إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، وهو ما يحرص العديد من الأبناء عليه خاصة بزيارة الآباء والأمهات بعد الوفاة، وتساءل البعض عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عن حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما، وهو ما أجابت عنه الإفتاء عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت «الإفتاء» إن برُّ الابن للوالدين مطلوب على الدوام، ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما، مؤكدا أن النبي الكريم قد أمر المسلمين بزيارة القبور لحديثه الشريف: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود.

حكم زيارة القبر يوم الجمعة

كما استدلت «الإفتاء» عن فتواها عن زيارة الأبناء للقبور يوم الجمعة والدعاء لهما، وذلك بحديث النبي الكريم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ»، فضلا عن أنه يجوز قراءة القرآن لهما.

علي جمعة: يجوز قراءة القرآن للميت عند القبر

وكان قد أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن قراءة القرآن جائزة في كل الأحوال لأنها من أفضل العبادات التي يتعبد بها المسلم، مؤكدا أن قراءة القرآن على الميت جائزة حال وفاته، سواء في منزله أو المسجد أو عند قبره أو غيرهما، فضلا عن أن لا حرمة في ذلك الأمر بإجماع العلماء ماعدا المالكية.

وأضاف «جمعة» في فتوى سابقة له بأن المالكية ذهبوا إلى أن قراءة القرآن على قبر الميت تحديد مكروه ولكن الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: [المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله] اهـ. «الشرح الكبير» باب زيارة القبور (1/423).