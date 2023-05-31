إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطنطا

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق قرية محلة منوف، بالقرب من كلية الهندسة، بمدينة طنطا بالغربية، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب موتوسيكل

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغاً من الأهالي، يفيد انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق قرية محلة منوف بدائرة مركز طنطا، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، من بينهما اثنان في حالة في حالة خطرة، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» بالقرب من مبنى كلية الهندسة، على طريق الواصل بين قرية محلة منوف، ومدينة طنطا.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لعمل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.