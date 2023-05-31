أحداث منتظرة خلال الساعات المقبلة.. موجة حارة ونتيجة إعدادية

نقدم لكم أبرز الأحداث المنتظر حدوثها اليوم الأربعاء، في جمهورية مصر العربية والتي أهمها على الإطلاق مرور البلاد بحالة من ارتفاع درجات الحرارة تبدأ اليوم وتستمر للأسبوع المقبل، وأبرز هذه الأخبار نرصدها لكم كما يلي:

بدء موجة ارتفاع لدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تمر البلاد بموجة من ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث تشهد البلاد بدءا من اليوم طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة بينما تسجل على السواحل الشمالية 32 درجة مئوية، كما تسجِّل على شمال الصعيد 38 درجة وتبلغ 40 درجة على جنوب الصعيد، كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

كندة علوش تناقش جمهور فيلم «نزوح»

تستعد الفنانة كندة علوش لحضور عرض ومناقشة فيلم «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية في نسختها السادسة، ويُعرض الفيلم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء في سينما «زاوية»، ويلي العرض مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور بطلة الفيلم تديرها الناقدة ماجي مرجان.

إعلان نتيجة الإعدادية بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني، خلال ساعات، بعد الانتهاء من تصحيح المواد كلها، وسيجري وضع النتيجة في الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوف تظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح المواد، وبعدها عملية الرصد والمراجعة وسيتم وضع النتيجة على الموقع الرسمي، وسيتم اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة في البحيرة

تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة البحيرة، برئاسة الدكتور إبراهيم خضر، قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بدأ من اليوم إلى 9 يونيو.

ويشارك في القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة في البحيرة نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الأونلاين بعدد 6 مراكز شباب بالبحيرة، وهي كالتالي:

مركز شباب قرية السلام بأبو حمص، مركز شباب الناصر بأبو المطامير، إدارة شباب كوم حمادة، مركز شباب مدينة حوش عيسى، مركز شباب قرية ابراك حمام بإيتاى البارود، مركز شباب قرية الابعاديه بدمنهور.

وتأتي القوافل التعليمية ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.