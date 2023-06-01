الروائية نورا ناجي عن فوزها بجائزة الدولة التشجيعية: «مخضوضة» من الفرحة

علقت الكاتبة نورا ناجي عن فوزها بجائزة الدولة التشجيعية في دورتها التاسعة والستين فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية «مثل الأفلام الساذجة»، معبرة عن بالغ سعادتها قائلة «حاسة إني مخضوضة من الفرحة، لكن بحب بلدي جدًا، ونفسي مفتوحة للكتابة، وسعيدة جدًا».

نورا ناجي: الجوائز تأتي للمخلصين في الكتابة

وأوضحت نورا ناجي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ الجوائز بالنسبة لها تفيد بأنها تسير على الطريق الصحيح خاصة وأن الكاتب قد يُصاب أحيانًا بالإحباط، معتبرة أن الجوائز تأتي للمخلصين في الكتابة، مؤكدة أنها عاشت خارج مصر كثيرًا، ولكنها تشعر بالسعادة في وطنها مصر، مشددة على سعادتها بهذا التكريم.

وتابعت: «حاسة أن أنا مخضوضة شوية، ولكن أنا بحب البلد دي جدًا، أنا عشت برة مصر كتير، وكل مرة وبسافر وبسيبها بحس أن وشي وملامحي بتتغير، وهي مالهاش تفسير قوي وممكن تفسير نفسي»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع حصولها على جائزة الدولة التشجيعية، وكانت تحلم بها كثيرًا.