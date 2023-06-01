العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة في صندوق قمامة بمنطقة عين شمس، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العام، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية والاحتفاظ بالنتيجة لدى الطب الشرعي لمطابقتها بالبصمة الوراثية عند القبض على مرتكب الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد عمال النظافة بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك في صندوق قمامه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ذكر حديث الولادة.

وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.