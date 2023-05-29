رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية في المدينة

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة معالجة الكومباكت بطاقة 10 آلاف مترمكعب يوميا، لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصرين بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)، والمنطقة الاستثمارية وبوابة السويس الجديدة.

وتفقدت موقع الأعمال لتنفيذ خط مياه بطول 5.4 كيلومتر بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه، ويعتبر هذا الخط ضمن مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مليمتر المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة للمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني.

وتابع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال إدارة الزراعة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوصول للشكل الجمالي المطلوب، تماشيا مع التنمية الفعلية بالمنطقتين.

نسبة الإنجاز في القطاع السكني 56%

ومن جهة أخرى، تفقدت الأعمال الجارية بمواقع مشروع سكن كل المصريين بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 56%، كما تفقدت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية 30%.