رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية في المدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:41 ص | الإثنين 29 مايو 2023
المهندسة أسماء مخلوف تتفقد مشروعات الإسكان

المهندسة أسماء مخلوف تتفقد مشروعات الإسكان

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال الجسات الأرضية لموقع تنفيذ محطة معالجة الكومباكت بطاقة 10 آلاف مترمكعب يوميا، لاستيعاب مياه الصرف الصحي للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان، والتي تشمل منطقة المبادرة الرئاسية، سكن كل المصرين بإجمالي 2064 وحدة سكنية ومنطقة الخدمات وبها (مدرسة – حضانة - سوق تجارية - مركز طبي)، والمنطقة الاستثمارية وبوابة السويس الجديدة.

وتفقدت موقع الأعمال لتنفيذ خط مياه بطول 5.4 كيلومتر بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه، ويعتبر هذا الخط ضمن مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مليمتر المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالمواصفات الخاصة للمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني.

وتابع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أعمال إدارة الزراعة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، للوصول للشكل الجمالي المطلوب، تماشيا مع التنمية الفعلية بالمنطقتين.

نسبة الإنجاز في القطاع السكني 56% 

ومن جهة أخرى، تفقدت الأعمال الجارية بمواقع مشروع سكن كل المصريين بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 56%، كما تفقدت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، وأعمال البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية 30%. 

اقرأ المزيد:

«الشباب والرياضة» تتابع أعمال التشطيب للصالة المغطاة للألعاب ببنها

مفوض محافظ جنوب سيناء للمشروعات يتابع أعمال التشطيب بمسجد الحق المبين

صور.. السروجي يتفقد أعمال التشطيب داخل مقر نقابة البترول الجديد

وكيل «تعليم بني سويف» تتفقد أعمال التشطيب بالمدرسة اليابانية والـstem

وزير الإسكان: بدء أعمال التشطيب للوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيب لـ96 وحدة سكنية في نجع حمادي

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيب النهائية للوحدات السكنية بمنطقة ترعة الضمرانية

رفع 10 آلاف طن مخلفات من المنطقة الصناعية بالدقهلية

خطة تطوير المنطقة الصناعية بـ«شق الثعبان» بعد التوجيهات الرئاسية

رئيس «تنمية النوبارية الجديدة» يتفقد مصنع ورق في المنطقة الصناعية الأولى

السيطرة على حريق محدود داخل مصنع في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر

عاجل.. المنطقة الصناعية الصينية بمصر تستعد لاستقطاب استثمارات بـ5 مليارات دولار

الحياة الآن.. مباشر: تطوير المنطقة الصناعية في 15 مايو بتكلفة 94 مليون جنيه

إنجازات محافظة المنيا خلال 8 سنوات.. أبرزها إنشاء المنطقة الصناعية بالمطاهرة

«محلية النواب» توصي بالاستفادة من تجربة المنطقة الصناعية في بورسعيد

«القوى العاملة»: استرداد حقوق 340 عاملا في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.