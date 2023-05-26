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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق ومحطة الصرف

كتب:

أيمن حمزة
10:59 ص | الجمعة 26 مايو 2023
رئيس جهاز دمياط الجديدة يوجه بإعادة التخطيط لقطع الأراضي حول منطقة الميناء وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص استثمارية بمحيط المنطقة

رئيس جهاز دمياط الجديدة يوجه بإعادة التخطيط لقطع الأراضي حول منطقة الميناء وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص استثمارية بمحيط المنطقة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير مدخل المدينة الشرقي ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء، موجهاً بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفة ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد منطقة الميناء 

ووجه «خلف الله»، بإعادة التخطيط لقطع الأراضي التخزينية والخدمية وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص ودعم المستثمرين بمحيط منطقة الميناء واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك لتلبية احتياجات العاملين بالمنطقة من توفير خدمات إضافية بمحيط منطقة الميناء.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس، لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني وتذليل العقبات.

إعادة التخطيط لقطع الأراضي

وفي سياق متصل، تفقد «خلف الله»، مكونات محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المدينة، حيث استمع لشرح من الاستشاري حول مشروع رفع كفاءة وتطوير المحطة الجاري إعداده، لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتتماشى مع محاور التنمية بالمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.