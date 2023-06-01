احذر وضع الملصقات على السيارة.. غرامة مرورية تعرف عليها

يفضل عدد من قائدي السيارات، وضع ملصقات ورموز على سياراتهم في أجزاء مختلفة من جسم السيارة، سواء صورة أو رسمة أو أحرف، وغيرها من الأشكال، وقد لا يعلم عدد منهم، أنّ قانون المرور حدد غرامة خاصة لهذه الحالة.

قانون المرور

ونص قانون المرور في المادة رقم «74 مكرر» غرامة خاصة حال إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أي كتابة أو رسم أو أي رموز أو بيانات أخرى، غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.

غرامة مرورية

وحدد قانون المرور الغرامة في هذه الحالة، بألا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، كما تضاعف عقوبة الغرامة المالية حال تكرار الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع سواء قائدي السيارات أو الركاب، وكذلك المارة، لذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها إلا وتعرض صاحبها لغرامات مرورية أو مخالفات منها مالية، ومنها عقوبات تصل للحبس في بعض الحالات.