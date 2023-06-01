«الإفتاء»: يجب الاعتدال في تلبية رغبات الأبناء والتوقف عن التدليل المفرط

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليل الأبناء من أهم الموضوعات التي تتعلق بالثقافة الأسرية والتوعية الأسرية الرشيدة، خاصة أننا نحتاج إلى تعلم كيفية التعاون مع أبنائنا من أجل إعانتهم على الحياة في عصر السوشيال ميديا والثقافات المفتوحة، مشيرًا إلى أنه يجب التوسط في كل أمور الحياة مثل التوسط في النفقات حتى نتمكن مساعدة أبنائنا على مجاراة ثقافات العصر مع عدم التخلي عن القيم والأخلاق.

عدم التدليل المفرط للأبناء

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري التمسك بمبدأ التوسط في كل الأمور، موجها نصيحة للآباء والأمهات والمقلبين على الزواج، وهي عدم التدليل المفرط للأبناء وتلبية جميع رغباتهم، ويجب تعليم أبنائنا مسألة وجود أمور من ضروريات الحياة.

التوسط في الأمور الحياتية

وتابع، أنه لابد من مجاراة ثقافات العصر والتغيرات التي تطرأ علينا ولكن مع الاحتفاظ بالأخلاق والقيم التي ورثناها وعرفناه وتربينا عليها فضلا عن التوسط في كل الأمور الحياتية، مستشهدا بأية من القرآن الكريم: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا».