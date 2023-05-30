تنفيذ 250 حكما قضائي وضبط 1706 مخالفات في المترو و«السكة الحديد»

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية أخرى في مجال تهريب النقد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود عن ضبط 1909 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 24 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ عدد 250 حكما قضائيا متنوعا، إلى جانب 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

1706 مخالفة في المترو ومحطات السكك الحديدية

وفي سياق آخر، ضبط قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، 1706 قضايا مخالفات في المترو ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و11512 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و146 قضية ضرائب عامة، ومخالفات جمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

ضبط عامل خردة سرق 24 لافتة مضيئة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عامل خردة له معلومات جنائية يقيم بدائرة قسم شرطة المعادي لقيامه بسرقة 24 قطعة من اللافتات المضيئة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات لاستخلاص الألمونيوم منها وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية يقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من كسر حديد البناء تزن 50 كيلوجراما، سرقها من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، فضلا عن ضبط 3 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامهم بالشروع في سرقة حديد خردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.