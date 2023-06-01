التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 يبدأ اليوم.. اعرف الإجراءات كاملة

يبدأ التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 اليوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، إلكترونياً عبر رابط إلكتروني بمركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت الوزارة على أولياء الأمور بضرورة الالتزام الكامل بكافة الخطوات ومواعيد التقديم.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

ينتهي التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 يوم 30 يونيو الجاري، أي أنه من المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل، وفق مستند رسمي لوزارة التربية والتعليم، والذي أوضح الشروط الكاملة للتقديم بداية من السن ثم طرق معرفة النتيجة سواء القبول أو الفرض.

ووفق «التعليم»، فإن سن التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 هو 6 سنوات، ويشترط ألا يقل عن ذلك ولا يزيد عن تسع سنوات، ويتم التنسيق عن طريق المديريات التعليمية في كل محافظة وفق كثافة وظروف كل مديرية.

إجراءات معرفة نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وعن طريقة معرفة نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2023، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه عقب إعلان نتيجة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الذي قدم عليه ولي الأمر، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي ومتابعة موقع تسليم الملف للمدرسة وهنا تسمى مرحلة «القبول النهائي» وذلك بعد انتهاء المدرسة من عملية فحص الملف الورقي.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه فور انتهاء ولي أمر الطفل من إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 ، تتاح بيانت الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ميكنة جميع الخدمات التعليمية، والاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد.