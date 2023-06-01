بدء التقديم في المدارس التجريبية بجميع المحافظات.. اعرف الرابط وسن القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التقديم للمدارس التجريبية بداية من اليوم الخميس1 يونيو حتى 1 يوليو 2023 لمدة شهر، على أن يقوم أولياء الأمور بالتقديم من خلال موقع تقديم المدارس التجريبيه 2024 لأولي ابتدائي ورياض الأطفال للمحافظات التابع للوزارة.

رابط موقع التقديم للمدارس التجريبي

و أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع موحد للتقديم للمدارس التجريبية 2024 للصف الاول الابتدائي ورياض أطفال بالمحافظات من هنا على رابط وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم للمدارس التجريبية

وحددت الوزارة طريقة التقديم للمدارس التجريبية، وخطوات التقديم وهي:

- الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم

- اختيار الخدمات الإلكترونية

- اختيار خدمات ولي الأمر

- اختيار التقديم إلي المدارس التجريبية

- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب

- اختيار ملئ استمارة التقديم

- كتابه البيانات كامله بشكل صحيح

شروط التقديم للمدارس التجريبيه بموقع الوزارة للمحافظات

وأعلنت الوزارة مجموعة من الشروط للتقديم، والقبول في المدارس التجريبية 2024، وجاءت كالآتي:

- أن يكون سن الطفل بداية من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

- أن يتقدم الطفل في الإدارة التعليمية التابعة له، ويجرى الاختيار إلكتروني.

- الالتزام بمحل سكن ولي الأمر.

- توقيع إقرار من ولي الأمر بعدم التقديم في مدرستين رسميتين للغات.

- توقيع ولي الأمر بمتابعة نتيجة التنسيق بشكل مباشر لمعرفة موعد دفع المصاريف في المدرسة المقبول بها.

- اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

الأوراق اللازمة للتقديم بالمدارس التجريبية 2024

وأوضحت الوزارة الأوراق اللازمة للتقديم إلى المدارس التجريبية 2024 وجاءت كالتالي:

- التسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني المتاح للمحافظات

- طباعة استمارة التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظات

- صورة سارية للبطاقة الشخصية للأب والأم

- تجهيز 8 صور شخصية مقاس 8× 6

- إحضار شهادة ميلاد حديثة ومميكنة للطفل

- ملف التقديم للرياض الأطفال

- طابع تعليمي

- طابع مهن تعليمية

- تقديم ما يفيد بأن الطفل في نفس محل الإقامه سواء إيصال كهرباء أو عقد إيجار

- إحضار الشهادة الصحية