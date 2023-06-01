«الزراعة»: يجب تقريب فترات الري وقت الارتفاع الشديد في درجات حرارة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إنّ التغيرات المناخية تعد ظروف مستجدة على مصر والمزارعين، وبالتالي ينتج عنها بعض الأمور السلبية مثل موجة ارتفاع درجة الحرارة الشديدة التي نشهدها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أعلى درجات الحرارة بمصر تكون في فصل الربيع وليس الصيف، وذلك معروف مناخيا وفلكيا، موضحًا أن النبات مثل الإنسان يحتاج للمياه عند درجات الحرارة العالية، كون الثمرة تعد أضعف جزء في الشجرة وليس الورقة أو الجزع، حتى لا تقع الثمرات أو تحترق من أشعة الشمس.

محاصيل كثيرة في بداية موسمها

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة بشدة لذلك يجب تقريب فترات موسم الري في الزراعة، كوننا في بداية ذروة الموسم الزراعي بالنسبة لكل المحاصيل، مشيرًا إلى أن هناك محاصيل كثيرة في بداية موسمها كالمانجا والتين والزيتون والكمثرى والبرقوق إلى جانب التمور.

مركبات هامة لتسهيل الامتصاص

ونصح المزارعين، بضرورة الري في فترات الصباح وآخر اليوم بداية من الآن، إذ أنه في فترات الظهيرة، «الشجرة بتقفل على نفسها والثغور تغلق لأنها لا يكن لديها طاقة أو قدرة على الامتصاص»، لذلك من الضروري تواجد رطوبة متواجدة من البداية قبل ارتفاع درجات الحرارة، متابعا أن هناك بعض المركبات الهامة للغاية من أجل تسهيل عمليات الامتصاص مثل نترات الماغنسيوم.