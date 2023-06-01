خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.. «سجل وأنت في بيتك»
كتب:
محمد سامي الكميلي
12:47 م | الخميس 01 يونيو 2023
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023- تعبيرية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، المقرر له من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو، موضحة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، حيث يمكنك التسجيل وأنت في منزلك.
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023
وتأتي خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2-24، على النحو الآتي:
1- الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من بوابة التربية والتعليم من هذا الرابط.
2- في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حساب على الموقع لابد من إنشاء حساب للتقديم من خلاله، وإذا كان مالكًا لحساب بالموقع عليه الدخول من خلال الرقم القومي.
3- تسجيل الرقم السري لتقديم الصف الأول الابتدائي.
4- متابعة نتيجة القبول المبدئي للصف الأول الابتدائي من خلال نفس الموقع.
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.. الأوراق المطلوبة
وبعد توضيح خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، تستعرض «الوطن» أوراق التقديم وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنين وهي كالتالي:
1- أصل شهادة ميلاد ثلاثية حديثة للطالب المتقدم، مع إرفاق صورتين منها.
2- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأمر، بشرط أن تكون سارية.
3- تقديم 8 صور للطالب المتقدم مقاس 6x4 خلفية بيضاء.
4- إحضار وصل كهرباء أو مياه باسم الأب أو الجد للأب.
5- أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بسنة سابقة مع إحضار النسخة الأصلية للإطلاع عليها.
6- تقديم دفتر التأمين الصحي للطفل.
7- حضور الأب والطفل عند تقديم الأوراق، وفي حالة عدم وجود الأب تأتي الأم، وفي حالة الطلاق يأتي الشخص ذات الولاية التعليمة على الطفل.