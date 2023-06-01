خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.. «سجل وأنت في بيتك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، المقرر له من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو، موضحة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، حيث يمكنك التسجيل وأنت في منزلك.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وتأتي خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2-24، على النحو الآتي:

1- الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من بوابة التربية والتعليم من هذا الرابط.

2- في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حساب على الموقع لابد من إنشاء حساب للتقديم من خلاله، وإذا كان مالكًا لحساب بالموقع عليه الدخول من خلال الرقم القومي.

3- تسجيل الرقم السري لتقديم الصف الأول الابتدائي.

4- متابعة نتيجة القبول المبدئي للصف الأول الابتدائي من خلال نفس الموقع.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023.. الأوراق المطلوبة

وبعد توضيح خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 - 2024، تستعرض «الوطن» أوراق التقديم وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنين وهي كالتالي:

1- أصل شهادة ميلاد ثلاثية حديثة للطالب المتقدم، مع إرفاق صورتين منها.

2- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأمر، بشرط أن تكون سارية.

3- تقديم 8 صور للطالب المتقدم مقاس 6x4 خلفية بيضاء.

4- إحضار وصل كهرباء أو مياه باسم الأب أو الجد للأب.

5- أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بسنة سابقة مع إحضار النسخة الأصلية للإطلاع عليها.

6- تقديم دفتر التأمين الصحي للطفل.

7- حضور الأب والطفل عند تقديم الأوراق، وفي حالة عدم وجود الأب تأتي الأم، وفي حالة الطلاق يأتي الشخص ذات الولاية التعليمة على الطفل.