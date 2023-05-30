تقديم رياض الأطفال 2023/ 2024 في جميع المحافظات إلكترونيا.. اعرف الشروط

مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يبدأ أولياء الأمور في البحث والاستفسار عن موعد تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات، للتعرف على الأوراق المطلوبة في المدارس الرسمية لغات أو الرسمية العادية، وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن موعد وخطوات وشروط التقديم.

تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات إلكترونيا.. اعرف الأوراق المطلوبة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تقرر بدء التسجيل وتقديم رياض الأطفال 2022/2023 في جميع المحافظات، إلكترونيًا، وكذلك الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية «عربي - لغات» ويمكن التعرف على الأوراق المطلوبة والموعد من خلال التطبيق الإلكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو المقبل وحتى نهايته.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، شروط تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات.. والتعرف على الأوراق المطلوبة والموعد وتضمنت الشروط:

1ـ لا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

2ـ لا يقل السن للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات

وأكد وكيل تعليم بني سويف عن إتاحة وزارة التربية والتعليم رابط تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات، وللتعرف على الأوراق المطلوبة والموعد من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، من هـنـا.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

تقديم رياض الأطفال 2023/2024 في جميع المحافظات.. الأوراق المطلوبة

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق التي يتم تقديمها ضمن ملف الطالب في المدرسة التي يتم الالتحاق بها عقب التقديم إلكترونيا وهي:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

3ـ تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.