النائبة دينا عبد الكريم: حققنا نجاحات في ملف الهوية.. واللغة من أساسيات تعزيزها

قالت الإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، إنّ هناك إجماعا بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني حول أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين، مشددة على ضرورة اتقان اللغة العربية، لأن إجادة اللغة العربية من أساسيات تعزيز الهوية.

وأضافت «عبدالكريم»، خلال حوارها عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني : «أتصور أننا يجب أن نخاف على المنتج الأدبي في الفترة المقبلة، في ظل مستوانا الحالي في اللغة العربية».

أهمية رقابة الجودة والأداء

وتابعت الإعلامية: «رقابة الجودة والأداء من أهم أدوات تعزيز الهوية، فالمواطن يجب أن يكون سعيدا وراضيا عما يحصل عليه من خدمات، بحيث يشعر أنه جزءً من هذا الوطن، والدولة تسعى إلى هذا الأمر وتعمل عليه، ويجب أن نقيس رضا المواطن عن الخدمات وجودتها».

نجاحات كبيرة في ملف الهوية

واستكملت: «يجب أن يكون هناك حدًا أدنى للأداء في كل التخصصات والمهن وهذا الأمر يرفع شعور المواطن بالانتماء، وبالتالي يعزز هويتهم، الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية وكسبت أرضا كبيرة في ترسيخ الهوية الوطنية، ولكن نحن في حاجة إلى تقديم مفاهيم الهوية باستمرارية، لأن هذه المفاهيم تحمينا في أوقات الأزمات».