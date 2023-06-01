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«من روح مصر».. سلسلة مشوّقة على شاشة «الوثائقية» قريبا

كتب:

هبة أمين
02:35 م | الخميس 01 يونيو 2023
سلسلة من روح مصر على الوثائقية

سلسلة من روح مصر على الوثائقية

أعلنت قناة الوثائقية، عرض سلسلة وثائقية تحمل اسم «من روح مصر»، موضحة أنّ السلسلة الجديدة تصحب المُشاهد في رحلة قصيرة مشوّقة نحو أصحاب مهن تُشكل في مجموعها نكهات طرقات المحروسة ودروبها وباحاتها الخلفية.

مهن المحروسة 

وتضم سلسلة وثائقية «من روح مصر»، أصحاب محلات الكشري والحواوشي إلى صُناع السبح والسجاد، ومن أصحاب محلات الكباب وصُناع الطرابيش إلى النقاشين والنحاسين، ومن صُناع الزي الأزهري العريق إلى صُناع الخزف والفخار الأنيق، كل هؤلاء وغيرهم يروون قصصهم على نحو يسهم في توثيق الشخصية المصرية، وروحها الفريدة.

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بقلم هبة أمين