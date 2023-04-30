رئيس القناة الوثائقية عن فيلم كليوباترا: نقدم رواية مدققة وموثقة (فيديو)

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن الأفلام التي تتناول علم المصريات، تجد شغفا كبيرا لدى المشاهدين، مشيرًا إلى أنه مع انطلاق القناة وتأسيس قطاع الإنتاج الوثائقي، هناك خطين يجري العمل عليهما، لافتا إلى أن الفيلم الوثائقي الذي تعتزم القناة تقديمه يقدم رواية مدققة وموثقة.

أضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن مقدمة برنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأول هو خط الاستحواذ الخارجي من كبريات مؤسسات الإنتاج المعتبرة، والثاني إنتاج الأفلام والقطع الأصلية بكوادر القطاع، والقناة من الداخل.

وتابع أن إنتاج القطع التاريخية تستغرق وقتا طويلا في الإنتاج، خاصة أن تقاليدها مختلفة عن القالب البرامجي، فهناك سلسلة جذور مصر القديمة التي يقدمها العالم المصري الشهير زاهي حواس، وسيبدأ عرضها اليوم، ومن ضمن الإنتاج الأصلي للقناة، عدة موضوعات منها كليوباترا.

وواصل: «بالنسبة للفيلم الوثائقي عن كليوباترا، يجب أن نشتبك مع الواقع من حولنا، في ظل احتدام معركة الوعي، لستُ هنا بصدد التعليق على الفيلم الآخر من جهة أخرى، حيث لم يعرض بعد، لكن دورنا في صناعة الوعي، ومقاومة محاولات اختطاف التاريخ أو تشويهه أو تسييسه، أن نقدم روايتنا المدققة الموثقة، لن يستطيع أحد أن يحجر على أحد أو يحتكر حقيقة، في ظل هذا الأفق المفتوح، وهذا العدد الضخم من المنصات، وبالتالي فإننا نسعى إلى تقديم رواية مدققة وموثقة، ونحاول نشرها بأفضل صورة ممكنة».

وأردف: «هناك وقائع عشناها وكنا جزءً منها منذ عشر سنوات أو أقل، ونرى أن البعض يحاول اختطافها، فما بالنا بأحداث ووقائع وشخصيات مرّ عليها آلاف السنوات، حكاية الملكة كليوباترا السابعة مرّ عليها أكثر من 2000 سنة إن لم تخوني الذاكرة».