تفاصيل تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد بعد موافقة الحكومة

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد «هينشل – إديترانز»، بالتعاقد مع إحدى الشركات التشيكية، في إطار تطوير أسطول الوحدات المتحركة وإعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر.

تفاصيل التعاقد لعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل التعاقد، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل:

- يتم عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد «هينشل» و«ADTRANS».

- يتم صيانة وقطع غيار طويل الأجل لمدة 15 عاما.

- تتم العمرة في ورش التبين بحلوان وبأيدي العمالة المصرية.

- تم الاتفاق على إعادة تأهيل وعمرة أول جرارين في التشيك.

- سيتم إعادة تأهيل وعمرة الجرارات من الثالث حتى الجرار رقم 140 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تبلغ 40%.

- سيتم إعادة تأهيل الجرارات من الجرار رقم 141 حتى الجرار رقم 280 في ورش التبين بنسبة مكون محلي تزيد عن 50%.

- الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي بأعمال صيانة الجرارات عن 60%.

- الاتفاق على تأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية.

- توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية.

إضافة نوعيات جديدة من القطارات

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن منظومة السكة الحديد في مصر شهدت تطوراً كبيراً، موضحاً في حديثه لـ«الوطن»، أن وزارة النقل تعمل في أكثر من اتجاه لتطوير الخدمة، منها إضافة نوعيات جديدة من القطارات، ثم اتجاه تطوير نظم الإشارات.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن أعمال العمرة وإعادة التأهيل التي تهتم بها وزارة النقل حالياً كلها توفر خدمات للركاب على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن القطارات تعتبر أبرز وسائل النقل الجماعي.