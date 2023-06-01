وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية.. عمال ومؤهلات متوسطة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، عن توافر وظائف شاغرة 2023، داخل عدد من الشركات، بالإقليم، في مجالات مختلفة، منها إخصائي تمويل، ومنسقين، وعمال، من الحاصلين على مؤهلات متوسطة، وبدون مؤهل، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية

ومن خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" الوظائف المتاحة 2032، داخل محافظة الغربية، طبقاً لما أعلنته مديرية القوي العاملة بالغربية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن احتياج مصانع لأنتاج البلاستيك واخري مخازن للأدوية الي بعض العاملين من الحاصلين على شهادات متوسطة، وبدون مؤهل، يتم التحديد الراتب بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وظائف خالية للشباب

شركة باندا جروب للصناعات البلاستيكية، الكائنة علي الطريق السريع بكفر الزيات بمحافظة الغربية تطلب عدد:

10 عمال

الشروط بدون مؤهل، والسن 32 عاماً، ويتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية.

مخازن النسيم فارما للأدوية، شارع صلاح الدمرادش، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تطلب عدد:

4 أخصائي تمويل

3 منسق

الشروط مؤهل متوسط والسن من 22 عاماً إلى 38 عاماً، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.