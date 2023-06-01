إغلاق مواني السويس والزيتيات بسبب العاصفة الترابية وشدة الرياح

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الرابعة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، إذ حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 24-26 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدا ، لذا تم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

ومن جهته اصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .