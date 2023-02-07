«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي على مصر اليوم.. تأثرت به 7 دول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

منخفض جوي على تركيا وبلاد الشام

وأظهرت صور الأقمار الصناعية يوضح حركة المنخفض الذي تسبب في تكون عاصفة ماطرة على كل من قبرص وتركيا وبلاد الشام (سوريا -الأردن -لبنان- فلسطين).

وهذه العاصفة تكونت نتيجة تدفق كتل هوائية باردة من شرق أوروبا عملت على تكون منخفض جوي متعمق بقيم ضغطية منخفضة متمركز عند جزيرة قبرص.

ويصاحب هذه العاصفة اضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث وصل ارتفاع الأمواج لأكثر 8 أمتار، وأيضا سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد كما تساقطت الثلوج علي المرتفعات هناك.

مصر تتأثر بالمنخفض الجوي

فى حين تأثرت جمهورية مصر العربية بامتداد المنخفض الجوي المتمركز عند جزيرة قبرص ولكن بشكل أقل حدة نتيجة لبعد مركز المنخفض الجوي عن حدودنا، حيث كانت ذروة التقلبات الجوية أمس ومن المتوقع أن تستمر اليوم؛ يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة.

واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.