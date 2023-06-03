البطيخ الهوائي.. ينمو في الصوب الزراعية ويساعد في إنتاج العسل

تشتهر عدة محافظات بزراعة البطيخ والذي بدأ موسم حصاده مبكرا مع بداية شهر أبريل الماضي، وتعد أسوان والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية من أكثر المحافظات إنتاجا، ويتخطى حجم زراعته سنويا مليون و100 ألف طن، ويتم زراعته في تربة رملية، حيث ينمو على الأرض لثقل حجم الثمرة، ولكن يوجد عدة دول تقوم بزراعته «هوائيا» من خلال الصوب الزراعية أو المحميات الطبيعية، مثل الصين.

يقول المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم، المتخصص في إدارة البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن البطيخ من القرعيات ومتسلق، ومن المعروف أنه يفضل زراعته في التربة الرملية أكثر من الطينية، وفي المناخ المداري أكثر من المعتدل، لافتا إلى أن البطيخ يمكن حصاده بعد زراعته من 3 إلى 4 أشهر، مضيفا «البطيخ معروف إنه نبات أرضي، أي أن الثمرة تنمو على الأرض، ولكن الجديد اللي معظم الناس متعرفوش إن في بطيخ هوائي بتكون الثمار معلقة في الهواء».

ويضيف المهندس الزراعي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تنتج سنويا أكثر من مليون ومائة ألف طن من محصول البطيخ، وتنتشر زراعته في عدد من المدن والمحافظات، مثل كفر الشيخ والبحيرة وأسوان وقلابشو والعامرية، لافتا إلى أن الصين هي المنتج الأول على مستوى العالم للبطيخ بكافة أنواعه وألوانه، وتليها تركيا، موضحا أن الدراسات الحديثة وعلم وراثة النباتات في الصين توصلت لإمكانية زراعته هوائيا، ولكن وزن الثمرة يكون أقل نسبيا من المزروعة على الأرض.

زراعة البطيخ الهوائي مربحة

ويوضح «سالم» أن زراعة البطيخ الهوائي مربحة، إذ أنه أكثر إنتاجا مقارنة بالبطيخ التقليدي أو الأرضي، ونجحت بعض الدول في زراعته مثل الصين والسعودية باتباع الهندسة الوراثية والتباتات المعدلة وراثيا، مضيفا أن مصر تستطيع زراعته هوائيا أو رأسيا بنفس طريقة الصين، ويكون بتدلي ثمرة البطيخ من فروع الشجر كباقي الثمار الأخرى، وذلك باتباع تقنية زراعية حديثة داخل محميات أو صوب زراعية.

زهور البطيخ تعزز إنتاج حبوب اللقاح

ويتابع أن مصر تنتج بطيخا من بذور محلية وأخرى أجنبية، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان من البذور المصرية يتراوح من 40 إلى 50 طنا، بينما البذور الأجنبية «الهجن» تنتج من 30 إلى 35 طنا، ويبلغ سعر الطن من البذور الأجنبية حوالي 15 ألف جنيه، لكنه يتميز بالتبكير في الإنتاج والمذاق الحلو والرائحة المميزة، موضحا أن البطيخ فاكهة لذيذة غنية بالعناصر الغذائية القيّمة، وله فائدة في إنتاج عسل النحل، إذ أن أزهار البطيخ تعزز إنتاج حبوب اللقاح التي تديم إنتاح العسل لـ4 أشهر على التوالي.

وفرة البطيخ في الأسواق

وشهدت أسواق الفاكهة في المحافظات كثرة في المعروض من البطيخ، منذ مطلع أبريل الماضي، حيث تواجد في الأسواق مبكرا عن موعده السنوي، وبأسعار منخفضة نظرا لإنتاجه الغزير.