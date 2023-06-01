استشاري طاقة: مصر اهتمت بكل أنواع الطاقة بعد عام 2014

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه في عام 2014 اهتمت مصر بالطاقة المتجددة وظهرت بمركز قوي بكل إمكانياتها من الطاقة المتجددة سواء في الطاقة الشمسية أو المائية أو طاقة الرياح، وهو العنصر الرئيسي الذي كان مطلوبا في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

نعمان: مصر لديها 1300 كيلو متر كحدود للبحر الأحمر والمتوسط

وأضاف «نعمان» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه حتى يكون لدينا هيدروجين أخضر فيجب أن يكون لدينا طاقة متجددة كافية للإنتاج ومياه كافية لإنتاج الهيدروجين، حيث إن مصر لديها 1300 كيلو متر كحدود للبحر الأحمر والمتوسط، وفي حال تحلية تلك المياه فسنحصل على مياه وهيدروجين أخضر.

مصر تحصل على المركز الأول في إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن دول أوروبا دائما ما تسعى لامتلاك الهيدروجين الأخضر لكنها لم تستطع إنجاز ذلك، حتى لجأت إلى دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر وليبيا، غير أن الدول التي كانت مناسبة من ناحية استخدامها للطاقة المتجددة والأكثر خبرة هي مصر، التي حصلت على المركز الأول في إنتاج تلك الطاقات.