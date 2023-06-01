أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. عيار 21 بـ2360 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-6-2023 تذبذبا خلال التعاملات المسائية بين الانخفاض والارتفاع، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2360 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 1-6-2023 خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا طفيفا خلال الساعات السابقة، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2360 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم 1-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2697 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2360 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2023 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و880 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء تذبذبا في الأسعار، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، ولكنها شهدت ارتفاعا طفيفا.

سعر الذهب العالمي

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس أول أيام شهر يونيو الحالي، حيث اقتربت سعر الأوقية من 2000 دولار للأوقية، وسجلت في البورصات العالمية ارتفاعا في العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1992 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.6% إلى 1974 دولار للأوقية.