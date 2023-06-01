عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: عقدنا 24 جلسة لمناقشة موضوعات تهم الشارع

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الموضوعات كلها التي جرى مناقشتها في الحوار الوطني لها أهمية كبيرة، حيث عقدت 24 جلسة بجانب الجلسة الخاصة أمس لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.

أبرز مناقشات المحور السياسي

وأضاف «عبد القوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه فيما يتعلق بالمحور السياسي جرى مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب ما بين النظامين القائمة أو الفردي، وحدث نقاش كبير بين الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة.

قانون الإدارة المحلية مطلب جماهيري

ولفت إلى أنه جرى مناقشة قانون الإدارة المحلية، وهو قانون في غاية الأهمية، ومطلب جماهيري للمواطنين كلهم على مستوى الدولة، كما جرى مناقشة وضع الأحزاب السياسية ما لها وما عليها، وعناصر القوة والضعف وما تحتاجه الأحزاب حتى تقوى وحوكمتها.

وأشار إلى أنه جرى المناقشة في المحور السياسي مفوضية ضد التمييز، وهذا مطلب ونص دستوري نسعى لتفعيله.