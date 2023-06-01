مقرِّر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: المجالس المحلية مهمة لدورها في الرقابة على الحكومة والتصدي للفساد

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات فى الحوار الوطنى، إن «المحليات» هى البوابة الرئيسية للحياة الحزبية وقوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها، مشيراً إلى أن انتخابات المجالس المحلية مهمة لدورها الفعّال فى الرقابة على الحكومة والتصدى للفساد.

النقاش كان مفتوحاً على جميع المقترحات دون خطوط حمراء

وقال «عصام» فى حوار لـ«الوطن» إنّ النقاش خلال الجلسات كان مفتوحاً على جميع المقترحات دون خطوط حمراء.. وإلى نص الحوار:

علاء عصام: «المحليات» هي البوابة الرئيسية للحياة الحزبية وقوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها

ما الهدف الأساسى من الحديث عن المحليات فى الحوار الوطنى؟

- الهدف الأساسى من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبى سياسى للدولة، بمعنى أنّ انتخابات المحليات مهمة لدورها المهم والفعّال فى الرقابة على الحكومة والتصدى للفساد، كما أنّه لا بد من تسليط الضوء على دور المحليات المهم فى عملية التنمية المجتمعية التى يصل صداها إلى التطوير والتنمية للدولة بمختلف مؤسساتها، ولا يتوقف دور المحليات عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل الاستحقاقات التى سيحصل عليها الأفراد الذين تم انتخابهم، حيث تتنوع الاستحقاقات والصلاحيات، وتتضمن الاستجواب وطلب الإحاطة وغيرهما من الأمور التى من شانها الحفاظ على مصلحة المواطن وحفظ حقوقه، ونسعى إلى تفعيل نشاط جهاز المحليات للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.

اتفاق على إقامة ورشة عمل لاستخلاص الآراء المتوافق عليها بعد الجلسات

كيف تسهم المحليات فى إضفاء القوة على الحياة الحزبية؟

- جهاز المحليات هو البوابة الرئيسية للحياة الحزبية، لمساهمته فى إنشاء كوادر فى البرلمان، ومن ثم تدرجهم فى المناصب ليصبحوا محافظين قادرين على الأداء السياسى المخضرم والمهم، إذ إنّ السياسى الذى يتخرّج فى مدرسة المحليات يكون قادراً بالمقارنة بغيره على تفهُّم طبيعة المواطنين والوقوف على أهم المشكلات التى يعانون منها، ويتمتع بملكة خاصة فى اختيار لغة الخطاب المناسبة لهم، والتى يستطيع من خلالها إيصال المعنى والقرار المناسب دون إثارة حفيظتهم وغضبهم، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات التى لها بُعد اجتماعى وسياسى، بالإضافة إلى مراعاته للفئات المتضررة عند اتخاذ أى قرار.

لماذا تولى الدولة جهاز المحليات اهتماماً كبيراً؟

- هذا الاهتمام نابع من أن الدولة قوتها تنطلق من قوة مؤسساتها وتماسكها من خلال برلمان منتخب، وبالتالى تتشكّل أحزاب قوية، تسهم فى الحياة السياسية من خلال الالتزام بالدستور، وتهدف فى الأساس إلى التواصل مع المواطن لمعرفة اهتماماته والأزمات التى يسعى إلى إيجاد حلول لها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود لجهاز المحليات الذى يعد همزة الوصل بين الشعب والسلطة، وبالتالى فإن المحليات والبرلمان يعملان من أجل مصلحة المواطن البسيط، وذلك فى سبيل سن القوانين التى تكون فى صالحه ولا تخل بأى مادة من مواد الدستور، كما أنّها تراعى القوانين المنصوص عليها.

كيف تقيم جلسات مناقشة المحور السياسى فى الحوار الوطنى؟

- الدعوة لإجراء حوار وطنى فى هذا التوقيت دليل على أن مصر دولة قوية ومستقرة وتسمح للجميع بالمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، والجلسات الحوارية كانت مثمرة ومهمة للغاية، وتمكن ممثلو الأحزاب بمختلف توجهاتها من طرح رؤيتهم فيما يتعلق بالنظام الانتخابى وتباينت الآراء حول القائمة النسبية والمطلقة والفردى، وكان النقاش مفتوحاً على جميع المقترحات دون خطوط حمراء،

مشاركة وتجرد

أتاحت لنا الجلسات الاتفاق على إقامة ورشة عمل لاستخلاص الآراء المتوافق عليها بعد الجلسات للخروج بمقترحات يتم رفعها إلى مجلس الأمناء، ليتمكن من مناقشتها ومن ثم عرضها على رئيس الجمهورية، الذى سيقوم بتحويلها إلى البرلمان والذى هو سيد قراره، وبالتالى فإن الأغلبية هى التى تحدد القرار، واللافت والإيجابى فى جميع الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أنّ المشاركين كافة متجردون من أى رأى سياسى.