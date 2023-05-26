دينا الشربيني: فكرة تصوير 3D في مصر جديدة.. وشخصية حنان موجودة بالمجتمع

حقّقت الفنانة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا، خلال الفترة الأخيرة، في فيلمها الجديد «يوم 13»، الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، إذ إنّه يحتل المرتبة الأولى في الإيرادات.

كواليس شخصية دينا الشربيني في فيلم يوم 13

وتواصلت «الوطن» مع دينا الشربيني لكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم «يوم 13»، إذ قالت:«فكرة العمل 3D كانت خبرة جديدة وفكرة جديدة في مصر، وكنت سعيدة بالعمل في المشروع، كنت مبسوطة إني هشوف نفسي 3D، وعقدت جلسات تحضيرات مع المخرج وائل عبدالله لخروج شخصيتي بالعمل بشكل جيد».

وأضافت أن شخصية «حنان» موجودة في مجتمعنا كثيرًا، وأن أحمد داود أكثر شخص كان خائفا في كواليس التصوير.

افتتاح فيلم يوم 13 في الرياض

وفي سياق آخر، احتفلت دينا الشربيني بافتتاح فيلم يوم 13 في الرياض، ضمن جولة الفيلم في دول الخليج مع فريق العمل، بعد تحقيقه إيرادات أكثر من 25 مليون جنيه خلال موسم عيد الفطر، وتصدر شباك التذاكر خلال الأسابيع الماضية، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم العربي.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم «يوم 13» من بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد داوود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.