5 مميزات للعشرين جنيه الجديدة قبل طرحها في عيد الأضحى

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن موعد طرح العملة الجديدة البلاستيكية فئة الـ20 جنيها، خلال الشهر الحالي في البنوك، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، واحتياج المواطنين للفكة لمنح العيديات للأطفال، مثلما حدث مع الـ10 جنيهات البلاستيكية في يوليو 2022.

وأوضح أن النقود الجديدة فئة الـ 20 جنيه مصنوعة من مادة البوليمر، وستكون متاحة في البنوك وماكينات الصراف الآلي التي تحتوي على الفكة، خلال الشهر الحالي وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ونستعرض في التقرير التالي 5 مميزات خاصة بـ العشرين جنيه الجديدة، كما يلي:

رفع جودة أوراق النقد المتداولة

العشرين جنيه الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، حيث إنها مقاومة للمياه والتمزق وعمرها الافتراضي 3 أضعاف عمر الفئات الورقية.

انخفاض تكلفة الطباعة

العشرين جنيه الجديدة المصنوعة من البوليمر ستحمل الدولة تكاليف أقل في طباعتها على المدى الطويل، مما يوفر الكثير على خزانة الدولة، بجانب مميزات أخرى تم التطرق إليها، نظرا لطول عمر العملات البلاستيكية الأقل تعرضا للتلف.

عملة أكثر أمانا

يصعب على المزورين تزييفها وتزويرها عن العملات الورقية من نفس الفئة والمصنوعة من القطن، نظرا لأن العشرين جنيه الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر، ومن ثم تصبح أكثر أمانا في التداول والاحتفاظ بها أيضا، كما أنها أكثر مقاومة للحريق والماء.

تصميم مبتكر

تم تصميم العشرين جنيه الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، لتجمع العملة الجديدة بين معالم معمارية إسلامية ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحاضر.

صديقة للبيئة

العشرين جنيه الجديدة قابلة لإعادة التصنيع بجانب أنها أكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، ومن ثم فهي من المنتجات صديقة البيئة.