مقررة «ذوي الإعاقة بالقومي للمرأة»: الصورة السلبية لذوات الهمم في الدراما تراجعت

تحدثت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة ذوي الإعاقة، عن تناول المرأة ذات الإعاقة في دراما رمضان، لافتة إلى أنه يجري رصد هذا التناول كل عام.

112 امرأة ذات إعاقة في مسلسلات وإعلانات رمضان

وأضافت خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة هذا العام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن: «كنا دائما ننتظر ما تقدمه الدراما عن المرأة بمختلف فئاتها، وليس المرأة الصحيحة فقط، وجرى تقديم نماذج متنوعة للمرأة على مدار الـ7 سنوات السابقة، وما ينشر على المرصد التابع للمجلس يشاهده الجميع وليس المتخصصين فقط».

وتابعت: «رصدنا 112 امرأة ذات إعاقة في المسلسلات وحتى بعض الإعلانات خلال شهر رمضان، فيه مننا ستات عاديين، المرأة ذات الإعاقة امرأة عادية، وسعيدة بأن الصورة السلبية للمرأة ذات الإعاقة بدأت تقل وهذا انتصار آخر».

وأشارت إلي أن الدراما أصبحت واعية بقضايا المرأة ذات الإعاقة، وسعداء بمساندتنا ودعمنا ونقل صورة حقيقة من المواقع.