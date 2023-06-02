طفلة بريطانية تعثر على بصمة حيوان تعود لملايين السنين

عثرت طفلة بريطانية برفقة والدها على بصمة أرجل ديناصور يعود تاريخه إلى 225 مليون عاما، على ساحل شاطئ ويلز في المملكة المتحدة.

بصمة ديناصور تعود عمرها ل 225 مليون عام

عثرت الطفلة ليلى، البالغة من العمر 4 أعوام ووالدها ريتشارد أثناء جولتهما على طول شاطئ ويلز، على بصمة ديناصور وصفها علماء الآثار في علم الآثار سيمرو بأنها "أفضل بصمة ديناصور يعود عمرها إلى l225 مليون عام وجدت في بريطانيا منذ عقد من الزمان».

اعتقدت عائلة «ليلي» في البداية أن البصمة التي لا تشوبها شائبة كانت من عمل فنان، ولكنها في الواقع صنعت من قبل ديناصور صغير ذو قدمين، وعلى الرغم من أنه من المستحيل تحديد نوع الديناصورات الذي تركه، يشير الخبراء إلى هذا النوع من البصمة على أنه Grallator، حسبما ذكر موقع «ذا أركيولوجيست».

وبحسب توقعات العلماء أن الديناصور الذي ترك بصمته، يزيد طول رجليه عن حوالي 75 سم، فى حين يصل طول جسده نحو 3 متر، معربين عن أنه قد يكون ديناصورا صغيرا ذو قدمين كان يطارد بشغف المخلوقات والحشرات الصغيرة الأخرى.

بعد اكتشاف البصمة، أثار اهتمام «ليلي» اكتشاف بصمات الديناصورات الأخرى، وضم اسمها كمكتشف بصمات الديناصورات في المتحف الوطني بمدينة كارديف البريطانية،

بصمة الديناصور قيمة كبيرة فى العلم

قال متحدث باسم المتحف الوطني في كارديف إن التفاصيل الموجودة في الحفرية ذات قيمة كبيرة للعلم.

ولم تكن المرة الأولى، حيث إن فى عام 2021، اكتشفت «ليلي» على بصمة ديناصور آخر محفورة يعود تاريخها إلى 215 مليون عام بالقرب من البحر بخليج «بيندريكس» فى بريطانيا، حيث يتميز شواطئ بريطانيا بكثرة بصمات الديناصورات التى تعود عمرها الى ملايين السنين.