الحالة المرورية اليوم في محاور وميادين القاهرة والجيزة.. سيولة وغياب الكثافات

شهدت الحركة المرورية على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة من السيولة المرورية، مع غياب لأي كثافات مرورية في أبرز محاور وميادين القاهرة والجيزة، لذا تستعرض «الوطن» الحالة المرورية اليوم في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

سيولة مرورية على كوبري 6 أكتوبر

وشهد كوبري 6 أكتوبر حالة من الانسيابية المرورية خلال الساعات الأولى، كما لم يتم رصد أي كثافات مرورية في نطاق الطريق الدائري الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى.

وانتظمت الحركة المرورية في مختلف الاتجاهات بطريقي «النصر» و«صلاح سالم» في القاهرة، الأمر نفسه شهده شارع «جسر السويس» سواء بالاتجاه الأول «رمسيس والعباسية»، أو الاتجاه الآخر «عين شمس ومصر الجديدة والمطرية»، كما شهد شارع «جامعة الدول العربية» بمحافظة الجيزة، سيولة مرورية في جميع الاتجاهات.

انتظام حركة المرور في أبرز الميادين

وشهدت أبرز الميادين في نطاق المحافظتين انسيابية مرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الإجازة الأسبوعية لغالبية المصالح الحكومية والخاصة، ومن أهمها ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومصطفى محمود والعباسية.

نصائح لقيادة السيارات في الصيف

في سياق متصل قدم محمد مصطفى، خبير السيارات، العديد من النصائح إلى قائدي السيارات خلال فصل الصيف، من أجل تجنب ارتفاع درجات الحرارة، ويأتي من أبرزها عدم ملء خزان الوقود كاملاً، مع تجنب قيادة السيارات قدر الإمكان خلال موجات الحر الشديدة، إلى جانب التأكد دائماً من مياه «الردياتير»، من أجل الحفاظ على برودة الموتور، وأخيراً مراجعة إطارات السيارة بانتظام.