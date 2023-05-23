تطوير قاعات الامتحان في «علوم عين شمس».. أجهزة تكييف وشاشات وإضاءة حديثة

تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية العلوم، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات القانونية والاحترازية، مع توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، والدكتورة إيمان محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني سليمان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إعداد قاعات الامتحانات

وتشهد كلية العلوم تطويرا ملموسا في بيئة العمل، فقد جهزت خلال الترم الثاني مدرجات تم تطويرها وتزويدها بأجهزة تكييف وشاشات عرض ذكية وإضاءة حديثة مثل مدرجي «حجازي» و«هلال»، إلى جانب عدد من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات، لتكون سابقة هي الأولى من نوعها في إلغاء الامتحان في الطرقات والممرات واستغلال كل إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وسعياً لتقليل البصمة الكربونية والحد من استخدام الأوراق المطبوعة واستبدالها بأنظمة إلكترونية، تم تخصيص عدد من أعضاء الجهاز الإداري الأكفاء وتزويدهم بأجهزة كمبيوتر متصلة بنظام «UMS» للتسهيل على الطالب الوصول إلى لجنته الامتحانية ومعرفة رقم الجلوس الخاص به ذلك، إلى جانب التأكد من تواجد كل طالب بلجنته الصحيحة وفق أرقام الجلوس المطابقة على النظام الإلكتروني، كما يتم يومياً متابعة أعمال الكنترول حيث يتم رصد الدرجات إلكترونيا للأعمال الفصلية للطالب، وكذلك اختبارات الشفوي، ثم يقوم كل أستاذ بإدخال نتائج المادة التي يقوم بتدريسها على النظام الالكتروني لتظهر النتيجة النهائية إلكترونياً.

استمرار الامتحانات حتى 13 يونيو

يذكر، أنه لأول مرة تُجرى الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية لنفس المادة في يوم واحد، وذلك تسهيلاً على الطلاب، ووفق استطلاع آرائهم ليؤدي الطالب اختبار المادة شفوياً ونظرياً فى ذات اليوم، ليكون أقدر على الإلمام بالمادة العلمية وفي استعداد تام لاجتياز الاختبارات.

ويخوض ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم 5 آلاف طالب، يؤدون الامتحانات على فترتين زمنيتين، لضمان عدم تكدس اللجان، ويستمر ماراثون امتحانات كلية العلوم بمختلف الفرق حتى 13 من يونيو المقبل.