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عضو التنسيقية: «الأعلى للتعليم والتدريب» يجمع كل الجهات المنوطة بالعملية في مصر

كتب:

شريف سليمان
11:39 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
محمود ألماظ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محمود ألماظ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد محمود ألماظ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي جرى إحالته للحوار الوطني سيجمع كل الجهات المنوطة بالعملية التعليمية في مصر مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

مقترح لإنشاء مفوضية للتعليم

وأضاف «ألماظ» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّه تقدم بمقترح لإنشاء مفوضية للتعليم، موضحًا: «مؤخرا ارتفع تصنيف مصر العالمي في التعليم، وهذا يدل على أن هناك جهد مبذول من قبل الوزارة».

تفاصيل الخطة التي تقدم بها لتطوير التعليم

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك خطة تقدمت بها لمدة 10 سنوات وستتم المحاسبة كل سنتين من أجل النهوض بالتعليم»، مشيرًا إلى إشكالية في المجتمع المصري وهي خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول تخصصات أخرى سوق العمل، وهو ما يحتاج إلى تصنيف لهذه التخصصات، بحيث يتم فتح كليات وأقسام مرتبطة بسوق العمل بشكل أكبر.

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بقلم شريف سليمان