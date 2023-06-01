عضو «التنسيقية»: صناعة السياحة تمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي

قال حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ السياحة قطاع اقتصادي مهم للغاية، ولذلك خصصت له الدولة لجنة خاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، نظرا لأن صناعة السياحة في مصر تمثل ما بين بين 15% و17% من الناتج المحلي، فضلا عن وجود ما يقرب من 2.5 مليون إلى 3 ملايين عامل بالقطاع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب أن القطاع يستأثر بـ10% من سوق العمل المصري، متابعا أن السياحة تعد ثالث أكبر مصدر للعملات الصعبة بعد تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.

السياحة داعمة للناتج القومي

وأضاف «الجمل»، خلال حواره على قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني أن السياحة قطاع داعم للناتج القومي، لافتًا إلى أن الحوار الوطني تضمن ملف السياحة بكل جوانبه، وتوصلت المناقشات إلى أمرين مهمين للغاية، الأول يتعلق بتشجيع القطاع الخاص على خوض الاستثمار السياحي في مصر وجذب استثمارات أجنبية، أما الأمر الثاني فتناول شركات ريادة الأعمال «أو الشركات الناشئة»، لأنها لديها قدر كبير للغاية من التكنولوجيا التي نحتاجها الفترة المقبلة لدعم صناعة السياحة.

صناعة السياحة يؤثر على الاقتصاد

وتابع، أن الأمانة الفنية للحوار بذلت مجهودا كبيرا للغاية منذ البداية، إذ أنها فتحت الباب لكل المقترحات، مشيرًا إلى أن محور السياحة وصناعتها ضم عدد كبير من المقترحات باعتبار القطاع صناعة كثيفة العمالة، وبالتالي يؤثر بشكل كبير للغاية في الاقتصاد.