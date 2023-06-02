جامعة الدلتا تكشف حقيقة ما يتردد حول ضبط طالب في حالة غش

كشفت جامعة الدلتا التكنولوجية، بمدينة قويسنا، تفاصيل واقعة الصورة المتداولة على الفيس بوك بشأن واقعة غش أحد الطلاب وضبط رئيس الجامعة له، مؤكدة عدم صحة الواقعة وأن الطالب كان في حالة تركيز.

استمرار الامتحانات

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه تم التقاط الصورة المتداولة بسرعة قبل أن يقوم رئيس الجامعة بالتحدث مع الطالب للاطمئنان عليه أثناء الامتحان، نافية ما يتم تداوله بشأن واقعة غش.

استمرار أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانات، وكذلك التأكيد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات لمجابهة الغش بأنواعه سواء فردي أو جماعي او إلكتروني، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.