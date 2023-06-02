عضو التنسيقية: قضية الهوية تمس سلامة المجتمع وليست للوجاهة

قال أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الهوية ليست فرعية أو من باب الوجاهة الاجتماعية، لكنها مرتبطة بشكل أساسي بسلامة المجتمع، لأنها السمات التي تميز أي مجتمع عن غيره، مشددًا على أن الهوية إن اهتزت وفقد الشباب انتماؤه واعتزازه ببلده، فإن المجتمع يتعرض لمخاطر كثيرة جدا مثل التفكك والتشرذم ودخول قيم غريبة على الشباب تخلق ظواهر سلبية تمس سلامة المجتمع.

هوية الأمة المصرية تكونت عبر تراكم آلاف السنوات

وأضاف «مبارك» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هوية الأمة المصرية تكونت عبر آلاف السنوات، وهي محصلة إرثه الثقافي والحضاري وعاداته وتقاليده ومعتقداته».

الحضارة تقوم على قيم إنسانية والحق

وتابع عضو التنسيقية، أن الحضارة تقوم على قيم إنسانية وقيم الحق وقيم الأخلاق والتعاون وحب البلد والتضحية من أجلها والانتماء والاعتزاز والفخر بها، وعندما تكون الهوية الوطنية مشوشة يُخلق عند الأجيال عدم الاعتزاز بوطنهم وعدم الفخر به، ويكون من السهل دخول قيم إلى المجتمع لا تنتمي إليه، وتكون مضرة به تحت شعارات براقة.