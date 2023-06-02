النائب أحمد بدوي: 8 ملايين جنيه لإنشاء مسجد ترسا الكبير بالقليوبية

أعلن عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، موافقة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على اعتماد مبلغ 8 ملايين جنيه لإنشاء المسجد القبلي الكبير بقرية ترسا، وسيتم البدء في الإنشاء نهاية الشهر الجاري بعد إسناد المشروع لإحدى الشركات المتخصصة.

وقال عضو مجلس النواب، خلال لقائه بأهالي قرية ترسا في محافظة القليوبية، عقب صلاة الجمعة، إن المشروع سيمثل مركزا إسلاميا، حيث يضم مصلى للرجال والسيدات، وسيقام على أحدث الطرز، موضحا أن تكلفة المشروع قابلة للزيادة.

هدم المبنى القديم

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أنه تم إنهاء كافة إجراءات هدم المبنى القديم والتنسيق مع الإدارات المعنية وحل الإشكاليات التي كانت تواجه البدء في المشروع، مؤكدا أن هذا المسجد له ذكرى وطنيه خاصة في نفوس أهالي قرية ترسا، باعتباره أقدم المساحد في القرية ويخدم آلاف المصلين.

ووجه «بدوي» الشكر للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على استجابته لمطلبه بإدراج المسجد ضمن خطة المشروعات هذا العام، برغم التحديات والأزمة العالمية التي تواجة العالم

تشغيل مكتب بريد ترسا

وفي نهاية اللقاء أوضح النائب أنه سيتم تشغيل مكتب بريد ترسا خلال شهرين بعد موافقة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على رقمنة المكتب وإدخال كافة الخدمات الرقمية به، بدءا من استخراج الأوراق الرسمية ونهاية بالشهر العقاري، حيث يخدم المكتب أهالي القرية والقرى المجاروة.