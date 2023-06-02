758 ألف إجمالي إيرادات 9 أفلام في السينما خلال 24 ساعة

حققت الأفلام المعروضة بالسينما، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ758 ألف و171 جنيه، تصدر خلالها فيلم شوجر دادي، بإيرادات 289 ألف و317 جنيها، بعكس فيلم ساعة إجابة التي تذيل القائمة بـ ألف و380 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وهو ما يهدد برفع «ساعة إجابة»، من السينما بسبب ضعف الإيرادات لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة.

المركز الثاني والثالث

وجاء فيلم يوم 13 في المركز الثاني، حيث حقق أمس إيرادات تقدر بـ 191 ألف و977 جنيها، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وجاء فيلم رهبة في المركز الثالث بإيرادات 100 ألف و30 جنيها، بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.

المركز الرابع والخامس

وفي المركز الرابع جاء فيلم بعد الشر بإيرادات 63 ألف و375 جنيها، بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس، وفي المركز الخامس جاء فيلم هارلي بإيرادات 57 ألف و460 جنيه، بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر.

المركز السادس والسابع

وفي المركز السادس جاء فيلم 19 ب، حيث حقق إيرادات 41 ألف و348 جنيها بطولة ناهد السباعي وسيد رجب، وفي المركز السابع فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات 11 ألف و644 جنيها، بطولة شيكو ورحمة أحمد.

المركز قبل الأخير

وفي المركز الثامن وقبل الأخير جاء فيلم مغامرات كوكو، بإيرادات ألف و640 جنيه، بطولة شيرين رضا، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أس أس، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، نانسي صلاح.