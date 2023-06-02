أسماء 8 مصابين في تصادم سيارتين على طريق «السخنة - القطامية»

كشف مصدر طبي بمستشفى السويس العام، حالة مصابي حادث تصادم سيارتين ملاكي اليوم على طريق «القطامية - العين السخنة»، موضحا أن الإصابات تتراوح بين سحجات وكدمات وكسور، لافتا أنهم خضعوا لبروتوكول العلاج المقرر في مثل تلك الحوادث، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وقال لمصدر الطبي إن قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام استقبل اليوم 8 مصابين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، موضحا أن المصابين هم:

1- دنيا مجدي محمد البكري، 30 عاما، تقيم بالقاهرة، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

2 - نوح عصام رمضان، عامان، القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم

3- يونس عصام رمضان، 3 أعوام، مقيم القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4- رجاء عبدالرؤوف السيد أحمد، 85 عاما، مقيمة بالقاهرة، ومصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

5- مريم أحمد صابر، 25 عاما، مقيمة بالقاهرة، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

6- منال علي السيد النادي، 56 عاما، مقيمة بالقاهرة، وإصابتها عبارة عن اشتباه كسر باليد وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- هيام عاطف محمد ثابت، 24 عاما، مقيمة بالقاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

8- هاجر سيد مراد، 24 عاما، مقيمة بالقاهرة، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس تلقى بلاغا من السائقين على طريق «السخنة - القطامية» بوقوع حادث تصادم ووجود إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بالدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم ولنقل المصابين للمستشفى.