ماذا ينتظر المصريون الأسبوع المقبل؟ أمور مهمة

يشهد الأسبوع المقبل الكثير من الأحداث المهمة، التي ينتظرها المصريون، وعلى رأسها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مدارس القاهرة غدًا، وأحداث أخرى ترصدها لكم بوابة «الوطن» في السطور التالية.

(أحداث مهمة ينتظرها المصريون الأسبوع المقبل)

1- إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

ذكرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن موعد ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني غدا السبت، الموافق 3 من شهر يونيو، موضحة أن الطالب يمكنه التوجه إلى مدرسته المسجل بها، للاستعلام عن درجاته في كافة المواد التي امتحنها هذا الفصل.

2- فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأحد

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن يوم الأحد الموافق 4 يونيو هو موعد بداية باب التظلمات على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، منوهة بأن تلقي التظلمات مستمر لمدة 15 يومًا، وسيكون في الإدارات التعليمية.

3- التقديم على تعيينات مجلس الدولة يوم الأحد

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 لسنة 2023 فيما تضمنه من تعيين 196 مندوباً مساعداً بمجلس الدولة من دفعة 2020، بداية من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

4- مقابلات النيابة الإدارية بداية من يوم السبت

ذكرت النيابة الإدارية، أن يوم السبت الموافق 3 يونيو، هو موعد مقابلات خريجي الشرطة 2020، وفقًا لجدول التخلفات، مضيفة أنه من المقرر عقد مقابلات لخريجي جامعات، «عين شمس، القاهرة، بنها، حلوان، السادات، شبين الكوم، المنصورة، طنطا، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، أسوان» يوم الأحد 4 مايو، وأن يوم الإثنين 5 مايو لجامعات «المنيا، بني سويف، الزقازيق، الفيوم، سوهاج، أسيوط، جنوب الوادي، أزهر تفهنا، أزهر أسيوط، أزهر دمنهور، أزهر القاهرة، أزهر الإسكندرية، أزهر طنطا، أزهر المنصورة، الجامعة الألمانية، جامعة فاروس، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية».

5- انخفاض درجات الحرارة واستقرار الجو من الأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من غدٍ السبت، بانخفاض ملحوظ على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، حتى شمال الصعيد، من 4 إلى 5 درجات مئوية.